«С начала проведения СВО многие смоляне осознанно решили принять участие в СВО, подписав контракт. Понимая всю ответственность и значимость контрактной службы, они с мужеством и честью выполняют поставленные перед ними боевые задачи.
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