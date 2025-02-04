Китайские грузовики на российских дорогах: скрытые риски и опасности

Китай превращается в основного и практически единственного поставщика новых машин на авторынок РФ. Однако растущее количество поставок из Поднебесной почти никак не отразилось на качестве и безопасности продукции, поступающей в Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии