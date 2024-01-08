Охотникам за инопланетянами не удалось связаться с инопланетянами, так как они настроились не на тот канал

Исследователи обеспокоены тем, что им не удалось установить радиоконтакт с инопланетянами из-за того, что они настроились не на те частоты, и теперь у них есть новый план, который позволит надеяться на обнаружение инопланетных форм жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии