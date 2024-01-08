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Охотникам за инопланетянами не удалось связаться с инопланетянами, так как они настроились не на тот канал

Охотникам за инопланетянами не удалось связаться с инопланетянами, так как они настроились не на тот канал

Исследователи обеспокоены тем, что им не удалось установить радиоконтакт с инопланетянами из-за того, что они настроились не на те частоты, и теперь у них есть новый план, который позволит надеяться на обнаружение инопланетных форм жизни.

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