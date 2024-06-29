В Elden Ring Shadow of the Erdtree нашли способ получить более миллиона рун с рядового босс...

В Elden Ring Shadow of the Erdtree нашли способ получить более миллиона рун с рядового боссаНекоторые игроки обнаружили, что в дополнении Elden Ring Shadow of the Erdtree можно получить более миллиона рун с одного лишь необязательного босса.
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