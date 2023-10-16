На берегу бухты Крашенинникова нашли тело человека

В Камчатском крае компетентными органами организована процессуальная проверка из-за обнаружения тела человека на берегу бухты Крашенинникова, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные регионального СУ СК РФ.
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