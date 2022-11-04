Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

975 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Видимо, нажралась в дупль, вот и итог.В автокатастрофе ...
  • сергей фролов
    Мразина.  Козлячий йух на родного ребенка променяла. Сдохни в муках животина.Заманила в лес, п...
  • patentlil
    КАРАУЛ! Это надо же ухитриться так написать: "которому разбила головой туфлей"!!!! Что она разбила головой? Что шел б...Юлия Савичева в ш...

«Я видела, что Андрею это не нравится»: Юлия Барановская шла на жертвы ради Аршавина

«Я видела, что Андрею это не нравится»: Юлия Барановская шла на жертвы ради Аршавина

Несколько лет Юлия состояла в отношениях с Андреем Аршавиным, от которого родила троих детей. В 2012 году пара распалась, и Барановская стала строить карьеру на телевидении.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх