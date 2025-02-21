Глава МИД КНР Ван И: Китай надеется на устойчивое решение украинского кризиса

Китай надеется, что Россия и Украина достигнут устойчивого и долгосрочного соглашения по конфликту. Об этом сказал министр иностранных дел КНР Ван И в рамках заседания глав МИД государств G20 в Йоханнесбурге, его заявление опубликовали на сайте китайского дипломатического ведомства.