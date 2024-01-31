Болдуин предстанет перед судом в США по делу о гибели оператора 1 февраля

Американский актер Алек Болдуин 1 февраля должен предстать перед судом в штате Нью-Мексико по новому обвинению в связи с гибелью оператора Галины Хатчинс во время подготовки к съемкам фильма «Ржавчина» в 2021 году.
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