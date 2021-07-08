Греция уговаривает Германию свернуть поставку субмарин Турции — СМИ

Греция удваивает дипломатические усилия, чтобы убедить Германию прекратить продажу подводных лодок Турции, заявляя, что запланированная поставка полдюжины субмарин изменит баланс силГреция удваивает дипломатические усилия, чтобы убедить Германию прекратить продажу подводных лодок Турции, заявляя, что запланированная поставка полдюжины субмарин изменит баланс сил в Восточном Средиземноморье, передаëт сегодня, 8 июля, «Голос Америки» (иностранное средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента в РФ.