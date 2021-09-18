Немецкий футбольный союз разрешил Кунцу возглавить сборную Турции

Главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц может возглавить сборную Турции. Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB), организация согласилась расторгнуть контракт с тренером, если он возглавит турецкую сборную.
Главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц может возглавить сборную Турции. Как сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB), организация согласилась расторгнуть контракт с тренером, если он возглавит турецкую сборную.
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