Пункт-А

59 подписчиков

Свежие комментарии

  • Сергей Догадин
    А что астраханские эксперты могут знать за елки? Там же степь да степь кругом.😂Астраханские эксп...
  • Malina
    А родители этого юного террориста уже достигли "возраста уголовной ответственности"??? Вот с них и надо спросить по п...Астраханскому тин...
  • Владимир Козлов
    Немудрено, ведь новые купюры, особенно 2000 рублей, 200 и 100 рублей своей расцветкой выглядят как из банка приколов....Купюрой из «банка...

Пятеро астраханских детей вошли в книгу за горячие сердца

За спасение тонущих.  Оргкомитет Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце» опубликовал электронную версию Почётной книги, в которой размещены истории «горячих сердец», ставших лауреатами в 2022 году.

Комментарии
