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Вице-спикер парламента Крыма Фикс: французы не простят Макрону новых кладбищ

Вице-спикер парламента Крыма Фикс: французы не простят Макрону новых кладбищ

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном основания для ввода войск на Украину, заявил, что французский народ не простит тому новых военных кладбищ.

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