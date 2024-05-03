Вице-спикер парламента Крыма Фикс: французы не простят Макрону новых кладбищ

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном основания для ввода войск на Украину, заявил, что французский народ не простит тому новых военных кладбищ.
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