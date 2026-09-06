Два человека погибли при крушении самолета в Калифорнии

В штате Калифорния в США произошла авиакатастрофа. Небольшой частный самолёт разбился в районе Фресно неподалёку от аэропорта Сьерра‑Скай‑Парк, пишет газета New York Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Жуткий финал: Мак...
- ГБ НАТО ревет от ужа...
- Стало известно, о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым