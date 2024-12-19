Полиция Дубая на миллион: что стоит за выбором суперкаров для правоохранительных органов Юлия ЧелкановаВ Дубае, где полиция является не только правоохранительным органом, но и символом роскоши, автомобильный парк местных полицейских вызывает много вопросов.
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