Полиция Дубая на миллион: что стоит за выбором суперкаров для правоохранительных органов Юлия ЧелкановаВ Дубае, где полиция является не только правоохранительным органом, но и символом роскоши, автомобильный парк местных полицейских вызывает много вопросов.