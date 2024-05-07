Мошенники стали в полтора раза чаще обзванивать россиян в начале 2024 года

В I квартале 2024 года доля российских пользователей, которым поступали телефонные звонки с неизвестных номеров с подозрением на мошенничество, увеличилась в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии