Россиянам раскрыли эффективный метод борьбы с перееданием перед сном

Секрет — в четком сигнале мозгу о завершении приема пищи и в работе с триггерами вечернего голода (стресс, усталость, скука) Центр компетенций по функциональному питанию Роскачества рекомендует настроить режим питания так, чтобы избегать чувства голода перед сном, чтобы не переедать вечером.
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