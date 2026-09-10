Россиянам раскрыли эффективный метод борьбы с перееданием перед сном

Секрет — в четком сигнале мозгу о завершении приема пищи и в работе с триггерами вечернего голода (стресс, усталость, скука) Центр компетенций по функциональному питанию Роскачества рекомендует настроить режим питания так, чтобы избегать чувства голода перед сном, чтобы не переедать вечером.