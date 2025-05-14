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Вот история

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Рособрнадзор отрапортовал о массовой несдаче обязательных тестов по русскому языку для несовершеннолетних гостей

Рособрнадзор отрапортовал о массовой несдаче обязательных тестов по русскому языку для несовершеннолетних гостей

﻿﻿13 мая Федеральная служба по образованию и обучению опубликовала первые промежуточные результаты тестирования на знание русского языка для детей иммигрантов, желающих учиться в российских школах.

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