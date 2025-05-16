Жена известного актера в Голливуде раскрыла секрет семейного счастья

Супруга Тома Харди раскрыла секрет своего 11-летнего и счастливого брака Работа мужа и жены связана с частыми и длительными разлуками, однако они нашли очаровательный, пусть и несколько устаревший, способ оставаться близкими друг другу на расстоянии.