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Жена известного актера в Голливуде раскрыла секрет семейного счастья

Жена известного актера в Голливуде раскрыла секрет семейного счастья

Супруга Тома Харди раскрыла секрет своего 11-летнего и счастливого брака Работа мужа и жены связана с частыми и длительными разлуками, однако они нашли очаровательный, пусть и несколько устаревший, способ оставаться близкими друг другу на расстоянии.

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