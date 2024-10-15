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Закон, порядок, государство

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Подразделения миграции Краснодарского края оказывают поддержку иностранцам, разделяющим российские традиционные ценности

После начала специальной военной операции поток переселенцев из западных и европейских стран в Россию вырос в разы.

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