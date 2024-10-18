CySEC останавливает выдачу криптолицензий в преддверии общеевропейских правил MiCA

Кипр приостановил регистрацию новых криптокомпаний из-за правил Евросоюза. Существующие компании смогут работать по старым правилам до июля 2026 года, но затем им придется соответствовать новым стандартам европейского регулирования MiCA.
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