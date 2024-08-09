ДТП маршрутки и бетономешалки в Краснодаре: пострадавшие, проверка Следкома и контроль прокуратуры

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, 40-летний водитель маршрутки № 166А, который двигался из станица Елизаветинской в краевой центр, отвлекся на телефон и въехал в бетономешалку, которая двигалась впереди: мужчина на успел заметить, что большегруз замедлил движение.
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