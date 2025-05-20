Трамп обсудит с Путиным проблему ядерного оружия в космосе

Проблема размещения ядерного оружия в космическом пространстве не поднималась во время телефонного разговора президентов США и России, но будет обсуждена в будущем, заявил Дональд Трамп 21 мая в ходе своего выступления перед журналистами в Белом доме.
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