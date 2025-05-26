Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

869 подписчиков

Развязка сезона в АПЛ и Серии А, победа США на ЧМ по хоккею, Алонсо возглавил «Реал», «Спартак» продлил контракт Станковича, Мбаппе выиграл «Золотую бутсу», кричалка Мостового и другие новости

Развязка сезона в АПЛ и Серии А, победа США на ЧМ по хоккею, Алонсо возглавил «Реал», «Спартак» продлил контракт Станковича, Мбаппе выиграл «Золотую бутсу», кричалка Мостового и другие новости

1. Завершился сезон АПЛ. «Арсенал» обыграл «Саутгемптон» на выезде (2:1) и третий год подряд финишировал вторым.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сергей озеров
Тут вот один такой написал,что ска-1946 ему на днюху сделал отличный подарок.Ну и как к этому относиться-Кубок Харламова у Спартака,у него раздвоение личности? Охотно этому верю.
Ответить
9 час.
Лена Мисько
именинник решил, что ему достаточно, в качестве подарка,  победы в шестом матче а Кубок ребята нам подарили ) посмотрим на их чемпионский парад, надеюсь они окажутся умнее
Ответить
49 мин.
Лена Мисько
конечно другое ) да пусть поноет
Ответить
44 мин.
наверх