Развязка сезона в АПЛ и Серии А, победа США на ЧМ по хоккею, Алонсо возглавил «Реал», «Спартак» продлил контракт Станковича, Мбаппе выиграл «Золотую бутсу», кричалка Мостового и другие новости

1. Завершился сезон АПЛ. «Арсенал» обыграл «Саутгемптон» на выезде (2:1) и третий год подряд финишировал вторым.
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