В США суд отклонил ходатайство Трампа об отсрочке выплаты по делу о клевете

Суд отклонил ходатайство бывшего президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа с требованием перенести дату платы по иску писательнице Джин Кэрролл на сумму 83,3 миллиона долларов в рамках дела о клевете.
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