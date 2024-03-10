Тото Вольф: Я хотел бы заполучить Макса Ферстаппена

Тото Вольф: Я хотел бы заполучить Макса ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolГлава Mercedes Тото Вольф впервые публично заявил о желании пригласить Макса Ферстаппена на место Льюиса Хэмилтона в 2025 году.
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