FT узнала о жестких ценовых требованиях Пекина к "Газпрому"

Сделка по строительству российско-китайского газопровода срывается из-за ценовых требований Пекина. Проект “Сила Сибири-2” стал бы “спасательным кругом” для “Газпрома”, так как “зависимость Москвы от своего территориального соседа растет”, пишет The Financial Times.
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