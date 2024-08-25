МИД Китая призвал США перестать очернять Пекин в вопросе Украины

США должны перестать очернять Пекин и оказывать на него давление в вопросе конфликта на Украине. С таким призывом к Вашингтону обратился неназванный представитель Департамента стран Северной Америки и Океании Министерства иностранных дел (МИД) Китая, сообщает РИА Новости.
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