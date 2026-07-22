Украина потратила на блокаду Крыма значительную часть денег, выделенных Европой на 2026 год. Об этом сбежавший в Германию и внесённый в перечень террористов бывший ельцинский чиновник Альфред Кох заявил в интервью украинской пропагандистке Наталье Влащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».