Украина потратила на блокаду Крыма значительную часть денег, выделенных Европой на 2026 год. Об этом сбежавший в Германию и внесённый в перечень террористов бывший ельцинский чиновник Альфред Кох заявил в интервью украинской пропагандистке Наталье Влащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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