Исмаэль Бако и Маркос Найт – в Топ-5 моментов 1/4 финала Суперкубка Лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов четвертьфинального раунда Суперкубка. Топ-5 возглавили игроки УНИКСа Исмаэль Бако и Маркос Найт.
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