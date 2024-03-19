Миру следует отказаться от фантазии о постепенном отказе от нефти: глава Saudi Aramco заявил о провале энергетического перехода

ХЬЮСТОН (ИА Реалист). Генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер заявил, что энергетический переход терпит неудачу, и директивным органам следует отказаться от «фантазии» о постепенном отказе от нефти и газа, поскольку в ближайшие годы ожидается, что спрос на ископаемое топливо продолжит расти.