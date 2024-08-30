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Канадский премьер-министр Трюдо - сын Фиделя Кастро, заявил Трамп

Канадский премьер-министр Трюдо - сын Фиделя Кастро, заявил Трамп

Бывший президент Дональд Трамп во время своего выступления повторил слух о том, что Фидель Кастро является настоящим отцом премьер-министра Канады Джастина Трюдо, пишет Daily mail.

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