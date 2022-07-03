Факт незаконной добычи краба выявлен полицейскими в Сахалинской области

В ходе несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Анивскому городскому округу был остановлен легковой автомобиль под управление 35-летнего сахалинца.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Предъявлено обвинение участникам экстремистского сообщества, действовавшего в Республике Тыва
- В Самарской области полицейские и общественники поблагодарили сотрудников банка за помощь в предотвращении преступления
- В Костроме за убийство малолетнего ребенка двое мужчин осуждены к пожизненному лишению свободы
Свежие комментарии