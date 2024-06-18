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Индия снова превращается в колонию Запада: Нью-Дели откроет подразделение американского OFAC

Индия снова превращается в колонию Запада: Нью-Дели откроет подразделение американского OFAC

Один из самых влиятельных и крупных покупателей российской нефти, а также декларируемый сторонник дедолларизации и многополярного мира, на самом деле полностью придерживается традиционного подчинения западному миру и его незаконным ограничениям против России.

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