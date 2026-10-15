В американском штате Огайо правоохранители изъяли из семьи девятерых детей, которых, предположительно, держали их в клетках с насекомыми, пишет New York Post со ссылкой на следователей.
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