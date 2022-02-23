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Пруцев мог перейти в «Динамо» из академии «Краснодара»: «Прошел просмотр, но заселить на базу меня не смогли»

Данил Пруцев рассказал о срыве трансфера в «Динамо» из академии «Краснодара». 21-летний полузащитник этой зимой перешел из «Крыльев Советов» в «Спартак».

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