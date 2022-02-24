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Зоран Лукич: «Надеюсь, сборная России продолжит традицию и не проиграет в Перми»

Главный тренер сборной России Зоран Лукич оценил расклад сил перед матчем квалификации ЧМ-2023 против Нидерландов в Перми.

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