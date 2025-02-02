Количество туристических поездок жителей Омана в Россию по итогам минувшего года выросло в 6 раз. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова по итогам встречи с министром наследия и туризма Омана Салимом бен Мухаммадом Аль Махруки.