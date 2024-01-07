МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 913 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Ivanova
    Насрали так насрали. Своё дерьмо не пахнет  - наслаждайтесь твари.Улицы Киева залил...
  • Наталья Бражникова
    как говорится "по мощам и елей"Улицы Киева залил...
  • Лев Добрый
    Абрамовичи пиндо-сранцев не лучше, вот и боятся пускать их в бой!😜👀👈😀Немецкие танки со...

Politico указала на возможное назначение Орбана на пост главы Евросовета

Politico указала на возможное назначение Орбана на пост главы Евросовета

Politico: Орбан может возглавить Евросовет на полгода после отставки Мишеля Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может на полгода возглавить Евросовет, если главы стран Европейского союза (ЕС) не выберут до июля другого преемника для уходящего председателя органа Шарля Мишеля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
ВиктОр, леща предложили приличного, запасайтесь пивом!😜👍👈😎
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх