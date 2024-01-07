Politico указала на возможное назначение Орбана на пост главы Евросовета

Politico: Орбан может возглавить Евросовет на полгода после отставки Мишеля Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может на полгода возглавить Евросовет, если главы стран Европейского союза (ЕС) не выберут до июля другого преемника для уходящего председателя органа Шарля Мишеля.
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