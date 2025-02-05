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salekhard.online

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На Ямале более половины случаев рака выявлено на ранних стадиях

На Ямале более половины случаев рака выявлено на ранних стадиях

В Ямале ситуация с онкологическими заболеваниями улучшается. В прошлом году в регионе зарегистрировано 1400 случаев рака, 900 из них были диагностированы на первой и второй стадиях.

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