Индекс МосБиржи начал сессию уверенным ростом

Российский рынок открыл торги во вторник, 17 октября, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии прибавляет 0,17%, до 3240,34 пункта, индекс РТС укрепляется на 0,23%, до 1049,45 пункта.
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