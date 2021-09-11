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Министр обороны России поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста

Министр обороны России поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста

Генерал армии Сергей Шойгу напомнил, что 12 сентября 2021 года исполняется 75 лет с момента учреждения этого праздника в знак признания заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме фашистских захватчиков.

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