Два майора: #Сводка на утро 13 февраля 2025 года

#Сводка на утро 13 февраля 2025 годаПосле серии телефонных переговоров Трамп-Верховный и Трамп-Зеленский, президент США о анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии, что оказало влияние на морально-психологическое влияние на личный состав по обе стороны фронта.