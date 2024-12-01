Журналистка Ахмедова навестила в военном госпитале героя Закарью Алиева

Сапер-разведчик Закарья Алиев, который на протяжении трех недель в одиночку оборонял занятый им на Запорожском направлении опорный пункт от атак ВСУ, рассказал, что в попытках ликвидировать его украинские военные убили несколько своих же сослуживцев.
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