Журналистка Ахмедова навестила в военном госпитале героя Закарью Алиева

Сапер-разведчик Закарья Алиев, который на протяжении трех недель в одиночку оборонял занятый им на Запорожском направлении опорный пункт от атак ВСУ, рассказал, что в попытках ликвидировать его украинские военные убили несколько своих же сослуживцев.