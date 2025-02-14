Коган заявил, что первый половой акт должен происходить в возрасте 19-22 года и заканчиваться беременностью и родами

В России начало половой жизни в среднем приходится на 16 лет, а первые роды – в 30-32 года. Нужно сокращать промежуток между первым половым актом и родами – в идеале, чтобы первый секс происходил в возрасте с 19 до 22 лет и заканчивался беременностью и успешными родами, считает директор НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им.