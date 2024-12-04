Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования школьника в Краснодарском крае

В публичном пространстве получила распространение информация о том, что в образовательном учреждении города Краснодара школьник во время перемены получил серьезную травму, пытаясь повторить трюк, увиденный в социальной сети.
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