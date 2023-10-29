Все предупреждения сбылись. Немецкий аналитик: Путин сделал верную ставку

Леонид Руси

Да всё, что будет с Хохляндией и другими республиками... было ясно и 20 лет назад... Низкий уровень развития не даёт положительного результата... Некоторые цивилизации исчезли полностью... К примеру Рим... Он погряз в разврате и педерастии... Пришли дикие немцы... и разрушили Рим...