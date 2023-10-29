Сбылось всё, о чём предупреждал русский президент Владимир Путин касательно Украины. Об этом заявил военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.
Все предупреждения сбылись. Немецкий аналитик: Путин сделал верную ставку
Комментарии
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Леонид Руси
Да всё, что будет с Хохляндией и другими республиками... было ясно и 20 лет назад... Низкий уровень развития не даёт положительного результата... Некоторые цивилизации исчезли полностью... К примеру Рим... Он погряз в разврате и педерастии... Пришли дикие немцы... и разрушили Рим...
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2 д.
Иван
А ответить за эту клевету слабо?
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2 д.
мЗ
мирас Закироув
Он же бандерлюга , где -нибудь одной ногой у польской границы, , сходу не поймаешь ,но.. вычислить местонахождение можно
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2 д.
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