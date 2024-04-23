Вода в Тоболе около тюменского села поднялась на полтора метра за сутки

Вода в реках Тюменской области продолжает быстро прибывать. Уровень Тобола около села Коркино поднялся на 144 см за сутки, уровень Иртыша около села Демьянское – на 129 см, следует из данных Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.