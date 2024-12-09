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Светлана Захарова вспомнила о работе с Николаем Цискаридзе: «Как партнер он очень плохой»

Светлана Захарова вспомнила о работе с Николаем Цискаридзе: «Как партнер он очень плохой»

Когда-то Николай Цискаридзе и Светлана Захарова вместе выходили на сцену. Правда, сработаться звезды балета смогли не сразу.

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