Александр Лазарев: Трамп предсказывает: Украина скоро будет «раздавлена»

Какова роль США в поддержке Украины по сравнению с Европой? Подготовка «Плана Б»: может ли США повторить опыт с Афганистаном в контексте Украины? Как высказывания Трампа меняют восприятие ситуации в Украине на международной арене?к Трамп заявил, что Украина скоро падёт.