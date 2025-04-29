Александр Лазарев: Трамп предсказывает: Украина скоро будет «раздавлена»

Какова роль США в поддержке Украины по сравнению с Европой? Подготовка «Плана Б»: может ли США повторить опыт с Афганистаном в контексте Украины? Как высказывания Трампа меняют восприятие ситуации в Украине на международной арене?к Трамп заявил, что Украина скоро падёт.
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