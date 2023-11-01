Ефимов: московские производители пищевых продуктов нарастили оборот на 6,8%

За промежуток с января по август оборот предприятий, которые находятся на территории Москвы и производят пищевую продукцию, вырос на 6,8% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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